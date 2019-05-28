Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косова и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощенкова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инцидентеговорится в заявлении