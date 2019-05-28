Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Сегодня, 16:54ПолитикаФото: pixabay.com
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Посольство России в Сербии осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии и потребовало немедленного освобождения российского гражданина, сотрудника Миссии ООН. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.
Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косова и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощенкова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инцидентеговорится в заявлении
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время задержания россиянин был избит. А миссия ООН сообщила, что сейчас россиянин находится в больнице с телесными повреждениями.
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