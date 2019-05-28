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#домахорошо
Всероссийский опрос показал, что жители страны стали больше экономить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Всероссийский опрос показал, что жители страны стали больше экономить

Сегодня, 11:24ПолитикаФото: TagilCity.ru
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