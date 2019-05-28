Всероссийский опрос показал, что жители страны стали больше экономить

По данным холдинга, лишь 17% опрошенных позволяют себе не думать о расходах. В прошлом году таких было 24%. Между тем, прежде наблюдалась положительная динамика: в 2016 году «не думающих о расходах» было 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — уже 24%.

Больше всего россияне стали экономить на путешествиях и отдыхе, однако расходы снизились и по остальным статьям.

«В рамках всех предыдущих опросов наибольшая доля россиян признавалась в экономии на еде в целом. Так и по результатам прошедшего исследования, почти четверть опрошенных (24%) заявила об экономии на еде. И доля таких ответов увеличилась с прошлого года с 17%. Однако в этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%» рассказывают исследователи «Ромира».

Сократились траты на одежду и обувь (23%) и на развлечения (22%).

«Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017-м. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса. Нашему народу не привыкать к кризисам и трудностям. Но у нынешней ситуации есть как положительные стороны, так и настораживающие факторы. Так, например, экономить на путешествиях больше, чем на еде — это хоть логично. Если кризис и вынужденная экономия поспособствует тому, что россияне станут меньше пить и курить — это тоже, видимо, неплохо. Гораздо хуже, что уже заметная часть россиян сокращается расходы на медицину и занятия спортом»считает президент «Ромира» Андрей Милехин