Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку

Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку
Свердловская область поможет поднять из руин донбасскую Макеевку
28 мая, 11:53ПолитикаФото: 1MI
Помогать отстраивать город Макеевка в ДНР будет Свердловская область.

Владимир Путин 19 мая поручил субъектам РФ курировать восстановление пострадавших от украинской армии городов и сельской местности Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Возглавляющий донецкую Макеевку Владислав Ключаров утверждает, что именно Свердловская область поучаствует в возрождении этого шахтерского города. Подготовлен перечень мероприятий до 2025 года включительно.

Делегация свердловских чиновников во главе с вице-губернатором области Олегом Чемезовым посетила Донбасс с командировкой, чтобы провести переговоры о поставках продовольствия, медикаментов и строительных материалов, сообщает администрация города Макеевка.

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