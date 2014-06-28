Три боеприпаса разорвались на территории РФ, прилетев с Украины

Здание пункта пропуска Гуково в Ростовской области на границе с Украиной получило серьезные повреждения в результате попадания боеприпаса с украинской территории, сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василий Малаев.

Сегодня на территорию Ростовской области прилетело три боеприпаса, выпущенных украинскими военными, - сказал Малаев. Он уточнил, что один из боеприпасов попал в МАПП Гуково. - В здании имеются серьезные повреждения сказал он.

Еще один боеприпас разорвался в районе населенного пункта Васецкий, а третий — в районе поселка Шахта-24.

По данным погрануправления, пострадавших в результате инцидента нет.

Что происходит на Украине и в Новороссии