Три боеприпаса разорвались на территории РФ, прилетев с Украины
На территорию Ростовской области прилетело три боеприпаса, выпущенных украинскими военными, сообщает РИА Новости по данным официального представителя погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Один из них попал в здание КПП, пострадавших нет.
Здание пункта пропуска Гуково в Ростовской области на границе с Украиной получило серьезные повреждения в результате попадания боеприпаса с украинской территории, сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василий Малаев.
Сегодня на территорию Ростовской области прилетело три боеприпаса, выпущенных украинскими военными, - сказал Малаев. Он уточнил, что один из боеприпасов попал в МАПП Гуково. - В здании имеются серьезные повреждения сказал он.
Еще один боеприпас разорвался в районе населенного пункта Васецкий, а третий — в районе поселка Шахта-24.
По данным погрануправления, пострадавших в результате инцидента нет.
Что происходит на Украине и в Новороссии
Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.
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