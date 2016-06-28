Результаты праймериз полностью аннулированы в Нижнем Тагиле

Это решение обосновано тем, что от работников УВЗ было получено большое количество обращений в поддержку одного из участников предварительного голосования – Алексея Балыбердина. Потому, в соответствии с регламентом, для выдвижения в кандидаты на выборы в Государственную Думу будет предложена его кандидатура, сообщает Свердловское отделение партии «Единая Россия».

Напомним, впервые итоги праймериз в Нижнем Тагиле были аннулированы вскоре после подсчёта всех голосов. Тогда из тройки лидеров голосования был исключён начальник городской полиции – Ибрагим Абдулкадыров.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полковник Абдулкадыров будет баллотироваться от другой политической партии. Но в ГУ МВД по Свердловской области в разговоре с журналистами Ura.ru эту информацию опровергли.