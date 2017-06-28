Рабочая группа по контролю за ходом выборов появится в Свердловской области
28 июня 2017, 10:30Политика
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Общественная палата создала рабочую группу по контролю за ходом выборов в Свердловской области.
Как пишет ТАСС, подобные народные группы будут создаваться во всех регионах. Это позволит вести общественный контроль за ходом голосования. Общественная группа будет пресекать нарушения и поможет сделать выборы максимально честными.
Также планируется организовать круглосуточную «горячую линию». По ней жители региона смогут сообщить общественникам о нарушениях, замеченных ими в процессе голосования
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