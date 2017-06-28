Сергей Носов был выдвинут на пост мэра Нижнего Тагила

Данное решение было принято 27 июля, в ходе заседания конференции. По мнению аналитиков, это был вполне ожидаемый ход, он предварялся процедурой праймериз, по итогам которой Сергей Носов набрал 198 голосов. На втором месте расположилась кандидатура его заместителя Владислава Пинаева, на третьем месте оказался Александр Маслов.

Никаких неожиданностей, существенных отклонений и протестов в результатах конференции не было, и все было прогнозируемо прокомментировал спикер нижнетагильской гордумы Александр Маслов.

В 2017 году выборы состоятся 10 сентября. Также на пост главы Нижнего Тагила есть и другие претенденты: Никита Чапурин, глава общественного движения «Тагил без ям», и Ильдар Раинбаков, координатор городской первичной организации ЛДПР. Эти тагильчане составят конкуренцию Сергею Носову.

Также составлены списки кандидатов в гордуму по одномандатным округам и территориальным группам.

Справедливороссы в этом году от участия отказались, аргументируя это прошлым негативным опытом.