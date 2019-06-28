В Екатеринбурге выбран новый председатель Общественной палаты
Сегодня, 09:18ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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Новым главой Общественной палаты Екатеринбурга стал Александр Косинцев, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Косинцев был избран большинством голосов на заседании 27 июня. Ранее он являлся депутатом городской думы и заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области.
Его предшественник Владимир Разбойников покинул пост в апреле этого года по собственному желанию. До этого у него был затяжной конфликт с депутатами гордумы.
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