В Екатеринбурге выбран новый председатель Общественной палаты

Косинцев был избран большинством голосов на заседании 27 июня. Ранее он являлся депутатом городской думы и заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области.

Его предшественник Владимир Разбойников покинул пост в апреле этого года по собственному желанию. До этого у него был затяжной конфликт с депутатами гордумы.