За три дня в Нижнем Тагиле по поправкам в Конституцию проголосовали 45 тысяч человек

Председатель нижнетагильского избиркома Лидия Брызгалова рассказала, что наиболее активными стали жители Дзержинского района. Там свои голоса отдали 16 395 тагильчан (18,5%). В Ленинском районе проголосовали 14 941 человек (17,7%), в Тагилстроевском районе — 13 675 (14,3%). Брызгалова отметила, что голосование идет в штатном режиме.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. По данным избиркома с 25 по 27 июня в голосовании приняли участие 470 095 человек, явка по области составила 14,11%. Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с семьей проголосовал на избирательном участке в школе № 64.