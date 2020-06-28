За три дня в Нижнем Тагиле по поправкам в Конституцию проголосовали 45 тысяч человек
Сегодня, 14:10ПолитикаФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле за три дня проголосовали 45 тысяч человек, явка составила 16,7%, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил, Конституция 2020
Председатель нижнетагильского избиркома Лидия Брызгалова рассказала, что наиболее активными стали жители Дзержинского района. Там свои голоса отдали 16 395 тагильчан (18,5%). В Ленинском районе проголосовали 14 941 человек (17,7%), в Тагилстроевском районе — 13 675 (14,3%). Брызгалова отметила, что голосование идет в штатном режиме.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. По данным избиркома с 25 по 27 июня в голосовании приняли участие 470 095 человек, явка по области составила 14,11%. Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с семьей проголосовал на избирательном участке в школе № 64.
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