Экс-мэр Тавды Виктор Лачимов стал советником губернатора Свердловской области

Напомним, Лачимов ушел в отставку 27 мая 2021 года по собственному желанию и по состоянию здоровья. Ранее уволить мэра Тавды потребовала прокуратура, выявившая нарушения. Лачимов обвингялся в том, что получал доходы с компании, зарегистрированной на родственников, но не указывал их в налоговой декларации.