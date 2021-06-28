Зарыбление свердловских водоемов будет проводиться после ремонтов мостов и дорог

Подписание соглашения о зарыблении водоемов после ремонта или строительства дорог и мостов в Свердловской области состоялось на выставке «Калибр 2021» в Екатеринбург-ЭКСПО. Подрядчиком работ выступит Нижне-Обский филиал организации ФГБУ «Главрыбвод».

Зарыбление водоема — это запуск рыбы с целью ее разведения. Кроме получения товарной рыбы, зарыбление водоемов осуществляется с целью улучшения экосистемы пруда, организации спортивной, развлекательной или бизнес-рыбалки и декоративности. Лучшее время для запуска рыбы — окончание весеннего половодья. В этот период в воде больше всего питательных веществ и корма. Запуск молодняка специалисты рекомендуют начинать только после появления комаров — это даст много живого корма в виде комариных личинок,рассказал редакции TagilCity.ru эксперт по зарыблению водоемов. В водоем может быть запущена рыба на любой стадии роста. Для зарыбления могут быть использованы: мальки, сеголетки, годовики, взрослые особи. В Нижнем Тагиле процесс зарыбления пройдет на Черноисточинском пруду после очистных работ. Там две буферные перекачивающие станции откачивают массу из воды. В пруд будет выпущено 380 тысяч мальков пеляди. Подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом Если в результате проведения ремонтных работ на дороге был нанесен вред водоему — зарыбление необходимо. Это завершающий этап восстановления трофики водоема, который начинается с бактерий, установления фитопланктона, зоопланктона, который в свою очередь служит кормовой базой для рыбы,считает представитель научного сообщества в части очистки сточных вод и аквакультуры Алексей Сердечный. Благодаря данному соглашению, работа по восполнению ущерба, нанесенного рекам будет выведена на новый уровень и дорожным организациям станет проще возвращать долг природе. Целый ряд изменений в регламентах и других документах позволяет теперь выпускать подращенных мальков на территории области и именно в тот водоем, рядом с которым велись дорожные работы, считает министр транспорта Василий Старков. Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание всем направлениям работы по достижению целей национального проекта «Экология», отметил заместитель главы региона Азат Салихов. При личном участии губернатора ведется развитие лесных парков «Шарташский лесной парк», «Река Чусовая», работы по защите водных ресурсов и лесовосстановлению.

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