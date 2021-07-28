Жители севера Италии публикуют в интернете видео с кадрами оползней и наводнения

Как сообщает 360tv.ru, из-за проливных дождей и размытия грунта вышли из строя дороги на севере Италии. Сразу на ряд городов области Ломбардия и возле восточного побережья страны обрушились оползни.
Информации о погибших и пострадавших пока нет. Но обстановка здесь уже близка к тому, что происходило только что в ряде других европейских стран.
В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Италии рассказали, что спасатели 60 раз выезжали на помощь жителям Черноббио, Бриенно и других городов. Полсотни человек оказались в изоляции, двоих удалось вовремя спасти. В Черноббио пришлось эвакуировать жителей домов в двух кварталах. В районе озера Комо выпало 300 миллиметров осадков.