Жители севера Италии публикуют в интернете видео с кадрами оползней и наводнения

Жители севера Италии публикуют в интернете видео с кадрами оползней и наводнения
Жители севера Италии публикуют в интернете видео с кадрами оползней и наводнения
Сегодня, 17:20ПолитикаФото: pixabay.com
Север Италии попал под удар стихии. Местные жители публикуют многочисленные видео с последствиями наводнения и оползнями.

Как сообщает 360tv.ru, из-за проливных дождей и размытия грунта вышли из строя дороги на севере Италии. Сразу на ряд городов области Ломбардия и возле восточного побережья страны обрушились оползни.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Но обстановка здесь уже близка к тому, что происходило только что в ряде других европейских стран.

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Италии рассказали, что спасатели 60 раз выезжали на помощь жителям Черноббио, Бриенно и других городов. Полсотни человек оказались в изоляции, двоих удалось вовремя спасти. В Черноббио пришлось эвакуировать жителей домов в двух кварталах. В районе озера Комо выпало 300 миллиметров осадков.

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