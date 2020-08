Свердловскими судами выписано штрафов за нарушение самоизоляции на 54 млн рублей

За нарушение режима самоизоляции с начала пандемии в Свердловской области выписали штрафы более, чем на 54 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

Всего было рассмотрено 24 819 таких дел. 475 из них прекратили, по 19024 производствам были выписаны штрафы. По 209 делам была приостановлена деятельность организаций. По указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева штрафы вступили в силу в апреле 2020 года. Для граждан они составляли от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. 4 августа данный указ был признан утратившим силу. Напомним, что что с 9 сентября планируется снять ограничения на работу кинотеатров, филармоний, концертных залов и театров. Куйвашев разрешил открыться уральским кинотеатрам и театрам

