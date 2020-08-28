В октябре в Екатеринбурге ожидают приезд Владимира Путина

В октябре в Екатеринбурге ожидают приезд Владимира Путина

Сегодня, 13:41ПолитикаPhoto: kremlin.ru
Визит президента РФ ожидается в Екатеринбург в начале октября 2020 года, сообщает Е1 со ссылкой на администрацию губернатора.

Владимира Путина ждут на международном форуме «Россия — спортивная держава. О его проведении был подписан указ губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Точная дата проведения форума не определена, известно только, что это будет начало октября.

Официальных заявлений об этом визите пока не поступало, однако обычно они появляются только накануне события.

Форум проводится с 2009 года в и президент посещает одно из пленарных заседаний.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге стартовал форум «Армия-2020».

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