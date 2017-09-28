Фейковое объявление о вакансии министра появилось на свердловском сайте по поиску работы (ФОТО)

На сайте объявлений поиска работы была обнаружена вакансия министра в правительство Свердловской области.

Объявление было опубликовано на сайте Rabota66.ru. Оно появилось 27 сентября со специальной плашкой «Rabota66.ru рекомендует эту вакансию».

Текст объявления гласит, что отбор на вакантные должности в правительстве Свердловской области начат после поручения Владимира Путина. В качестве заработной платы называется сумма от 60 до 200 тысяч рублей.

Требования к претендентам весьма мягкие. Требуется лишь наличие высшего образования, а также опыт работы на постах руководителя в частных или государственных организациях.

Контактом в объявлении значится ведущий специалист по подбору персонала Александр Иванов. Хотя на самом деле Иванов занимает другую должность – руководитель департамента информполитики губернатора Свердловской области.

Фото: Znak.com

Сам Александр Иванов заявил, что размещенное объявление является фальшивкой. Администрации сайта направлена просьба снять эту вакансию с публикации, пишет Znak.com.

10 сентября Владимир Путин встретился с главами некоторых регионов России. Среди приглашенных был и Евгений Куйвашев. Именно после встречи с президентом появилась информация о наборе министров в Свердловское правительство по конкурсу.