Россия стала виновницей финансового кризиса в ПАСЕ

Причиной тому — отказ России платить членские взносы. В феврале текущего года все 47 стран перечислили в бюджет Совета 1/3 от годового взноса. Российская Федерация, будучи одной из самых крупных плательщиц, свою долю не выплатила, чем еще больше ухудшила финансовое положение ПАСЕ.

Испортив отношения с Россией, Совет Европы только в этом году потерял 33 миллиона евро. К слову, эта сумма составляет около 10% всего бюджета организации. Скорее всего в текущем году российские дипломаты не вернутся в Совет, а значит новых платежей ожидать не стоит. Эксперты прогнозируют для ПАСЕ ухудшение финансовой ситуации.

В чем причина конфликта? Отказ выплачивать членские взносы стал следствием выхода российской делегации из состава Совета Европы. Напомним, что 2014 году после аннексии Крыма дипломатов РФ лишили возможности принимать участия в голосовании. Вскоре они покинули Совет Европы и отказались от выплат. Последний платеж был отправлен еще в 2017 году. Сейчас все платежи заморожены до возвращения делегации в состав Совета.

Ухудшение отношений с ПАСЕ коснулось и Европейского суда по правам человека. Все чаще говорится о том, что РФ может разорвать сотрудничество с Евросудом. Больше информации об отношениях РФ с Европейским судом ищите на сайте https://www.eureporter.co/frontpage/2018/06/13/russias-rocky-relationship-with-the-european-court-of-human-rights/, где рассказывают о деле Дмитрия Леуса и других резонансных разбирательствах.

Как сообщают источники из администрации ПАСЕ, организация перешла в режим жесткой экономии. Причем экономят на наиболее простых и нужных вещах — бумаге и переводчиках. Теперь документы, которые необходимы парламентариям, распространяются исключительно в электронном виде. Также есть острая нехватка в переводчиках. Теперь в заседаниях Совета принимают участие переводчики исключительно с нескольких основных языков.

Чего добивается Россия? Главная задача РФ — вернуть национальную делегацию к работе в Европарламент с правом голоса. Также Россия хочет добиться гарантий того, что в дальнейшем ПАСЕ не сможет лишать права голоса ее делегатов и представителей других стран-участниц. Однако требования РФ не удовлетворены и надежды на компромисс пока нет. Лишение права голоса — это часть санкций за позицию по Крыму. А там вопрос еще не решен.