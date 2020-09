Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о прямых выборах мэра

Законопроект о возврате прямых выборов мэров рассмотрит законодательное собрание Свердловской области, сообщает URA.RU со ссылкой на спикера областного парламента Людмилу Бабушкину.

Общественники два месяца собирали подписи у жителей Свердловской области, на данный момент их проверка завершена. Для того, чтобы законопроект был рассмотрен парламентом, необходимо 10 тысяч подписей. Группа проекта «Народная инициатива» смогли собрать более 13 тысяч. Из них бракованными признали 1297 подписей, а 11 723 легитимными. По словам Людмилы Бабушкиной, дата рассмотрения будет зависеть от того, когда документ внесут в парламент. Инициатива может быть рассмотрена уже 27 октября. Напомним, в Нижнем Тагиле за возврат прямых выборов мэра было собрано 800 подписей. В Нижнем Тагиле 800 человек поддержали инициативу прямых выборов мэра

