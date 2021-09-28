Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области

Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области
Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области
Сегодня, 18:50ПолитикаФото: 1MI
Три одномандатника от Нижнего Тагила — Вячеслав Погудин, Владимир Радаев и Владимир Рощупкин, а также Вячеслав Малых, который выдвигался по партийному списку «Единой России» — получили сегодня, 28 сентября, мандаты в ЗакСо Свердловской области.

Депутатов нового состава поздравила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина:

Хочу отметить, что пришли депутаты уже имеющие опыт в Законодательном собрании и новички. Я думаю взаимодействие опытных депутатов и вновь избранных позволит быстро войти в законотворческий процесс и работать на благо жителей Свердловской области.

По словам Вячеслава Малых, директора ООО «Тагильский холодильник» предвыборная гонка была не простой.

Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей,рассказал депутат TagilCity.ru.

Теперь бизнесмену придется покинуть место депутата в Думе Нижнего Тагила.

Помимо Вячеслава Малых в ЗакСо были выбраны три депутата по одномандатным округам: Вячеслав Погудин — от Лениского, Владимир Радаев — от Тагилстроевского, Владимир Рощупкин — от Дзержинского.

Напомним, избирком подвел итоги выборов в ЗакСо по партийным спискам. Это происходило, учитывая заявления выигравших кандидатов об отказе от мандатов. Наибольшим образом поменялась фракция КПРФ — в ней шесть новых парламентариев. Также к парламенту присоединилась новая партия — «Новые люди».

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