Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области

Депутатов нового состава поздравила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина:
Хочу отметить, что пришли депутаты уже имеющие опыт в Законодательном собрании и новички. Я думаю взаимодействие опытных депутатов и вновь избранных позволит быстро войти в законотворческий процесс и работать на благо жителей Свердловской области.
По словам Вячеслава Малых, директора ООО «Тагильский холодильник» предвыборная гонка была не простой.
Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей,рассказал депутат TagilCity.ru.
Теперь бизнесмену придется покинуть место депутата в Думе Нижнего Тагила.
Помимо Вячеслава Малых в ЗакСо были выбраны три депутата по одномандатным округам: Вячеслав Погудин — от Лениского, Владимир Радаев — от Тагилстроевского, Владимир Рощупкин — от Дзержинского.
Напомним, избирком подвел итоги выборов в ЗакСо по партийным спискам. Это происходило, учитывая заявления выигравших кандидатов об отказе от мандатов. Наибольшим образом поменялась фракция КПРФ — в ней шесть новых парламентариев. Также к парламенту присоединилась новая партия — «Новые люди».