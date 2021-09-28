К 300-летию Нижнего Тагила откроют Демидовский сад

В рамках подготовки к трехсотлетнему юбилею Нижнего Тагила городская станция юных натуралистов при поддержке международной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ высадит сад, где будут собраны растения, в прошлом завезенные в город известными промышленниками Демидовыми.

Как сообщает КП-Екатеринбург, на создание сада, в котором будут представлены хвойные и лиственные растения, ЕВРАЗом выделено 300 тысяч рублей. Цель проекта — расширение в городе парковых зон и разнообразие зеленых насаждений. В Демидовском саду уже высадили туи, карликовые березы, розы, гортензии, куркуму, арахис и другие — всего восемнадцать видов растений. Семена тех саженцев, что уже адаптировались, весной будут розданы тагильским пенсионерам. Устройство Демидовского сада проходит в рамках проекта на грант конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!». На полученные от металлургической компании деньги руководство городской станции юных натуралистов закупило не только саженцы растений, но и компьютерную технику, а также цифровое оборудование для занятий с детьми в зимнее время года.

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