Итоги недели: чаепитие с мэром, война с «управляшками» и экологические беды

На прошлой неделе глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с главредами местных изданий. Обсудили итоги года с момента его назначения, и в то же время Пинаев заявил, что мероприятие в первую очередь проводит не, чтобы самому рассказывать об успехах, но чтобы представители прессы ему подсказали, на что стоит обратить внимание. Было решено, что подобные встречи будут проводиться раз в квартал. Мэр ясно даёт понять, что открыт для журналистов и рассчитывает на обратную связь, в том числе и на критику.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

С момента получения контракта в июле ООО ДСК «Строймеханизация» должна была выполнить и сдать часть работ по ремонту дороги до Верхней Ослянки 1 августа. В сентябре общественники побывали на месте и установили, что работы не выполнены, а также нарушаются правила организации дорожного движения. В свердловском Минтрансе заверили, что подконтрольная экс-депутату ЗакСо Карапетяну фирма будет оштрафована.

Фирму экс-депутата Карапетяна оштрафуют за нарушения при ремонте дороги в Ослянку

24 октября днём в центре города прошла операция ОМОНа по задержанию. Проходящие и проезжающие по проспекту Ленина на перекрёстке на Октябрьской революции могли лицезреть её результаты: трёх мужчин, лежащих, что называется, мордой в пол, в окружении бойцов. Что это было и кого задержали — официальных ответов силовики до сих пор не дали.

В центре Нижнего Тагила ОМОН проводит задержание

В октябре прошли уже две массовые экологические акции — митинг 5 октября и Народный сход 12-го. на последнем присутствовал начальник отдела экологии Нижнего Тагила Алексей Сергеев. Он подробно рассказал, из-за чего возникли проблемы водоснабжения с Черноисточинского пруда и как их получится решить.

«Когда будет нормальная вода?». Отвечает начальник отдела экологии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле жители дома № 32 на улице Аганичева обвиняют свою управляющую компанию МУП ГУК в непредоставлении отчётности и бездействии, но уже полгода не могут разорвать с ней договор. По словам жильцов, крыша здания в ужасном состоянии, двор не убирается, лампочки почти не работают, но управители не отпускают их.