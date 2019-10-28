Песков о закрытии 700 тысяч предприятий малого бизнеса: У нас таких данных нет

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что в правительство поступают данные о положительной динамике.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития сообщала о том, что 668 тысяч юридических лиц закрылись за последний год по причине ухудшения в России экономических условий. Наиболее количество банкротств зафиксировано в крупных регионах: в Москве и Московской области, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

У нас таких данных нет, это странно, нам поступает позитивная информация. Кто там это сказал? Спасибо вам за вопрос, мы проверим, ответил Песков на вопрос «Ъ FM», не беспокоит ли Кремль эта ситуация.