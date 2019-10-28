Михаил Астахов уволен с поста главы администрации Южного управленческого округа

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Временно исполняющим обязанности Астахова назначен его заместитель Сергей Бовт. Кроме того, президиуму регионального политсовета партии «Единая России» предстоит решить вопрос о лишении осужденного чиновника партбилета.

Напомним, Астахов был осужден за получение взятки в размере шести миллионов рублей. Чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Однако он обжаловал приговор, вышестоящая инстанция изменила реальное лишение свободы на условный срок, а также обязала Астахова выплатить штраф в двукратном размере взятки.