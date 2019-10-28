Михаил Астахов уволен с поста главы администрации Южного управленческого округа
Сегодня, 14:15ПолитикаФото: gubernator96.ru
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Глава администрации Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов уволен с поста в связи с обвинительным приговором по делу о взяточничестве, сообщает «Уралинформбюро».
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Временно исполняющим обязанности Астахова назначен его заместитель Сергей Бовт. Кроме того, президиуму регионального политсовета партии «Единая России» предстоит решить вопрос о лишении осужденного чиновника партбилета.
Напомним, Астахов был осужден за получение взятки в размере шести миллионов рублей. Чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Однако он обжаловал приговор, вышестоящая инстанция изменила реальное лишение свободы на условный срок, а также обязала Астахова выплатить штраф в двукратном размере взятки.
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