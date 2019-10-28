Путин поручил рассмотреть вопрос подключения коммуникаций в домах за счет маткапитала

Кабмин должен изучить возможность оплаты из средств материнского капитала подключение домов к газопроводу, централизованному водоснабжению, а также водоотведению или прокладке автономной системы. Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 ноября 2019 года.

«Газпром» на прошлой неделе сообщил, что в начале года уровень газификации регионов увеличился до 68,6%. Всего в программу включено 66 субъектов.

Кроме того, совет директоров дал поручение правлению разработать программу газоснабжения регионов на 2021–2025 годы.