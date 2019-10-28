Путин поручил рассмотреть вопрос подключения коммуникаций в домах за счет маткапитала
Сегодня, 21:01ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям из средств материнского капитала, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Кабмин должен изучить возможность оплаты из средств материнского капитала подключение домов к газопроводу, централизованному водоснабжению, а также водоотведению или прокладке автономной системы. Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 ноября 2019 года.
«Газпром» на прошлой неделе сообщил, что в начале года уровень газификации регионов увеличился до 68,6%. Всего в программу включено 66 субъектов.
Кроме того, совет директоров дал поручение правлению разработать программу газоснабжения регионов на 2021–2025 годы.
На данный момент строится примерно 500 новых газопроводов и газораспределительных станций. Столько же находится на стадии проектирования. В конце года планируется завершить строительство около 1700 километров газопроводов.
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