В Екатеринбурге Познер поговорит о Путине с зятем Ельцина

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Владимир Познер возьмет интервью у Валентина Юмашева — советника президента на общественных началах. Разговор состоится на фестивале «Слова и музыка свободы», сообщает РБК.
Публичное интервью станет началом мероприятия. Главная тема — «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина?».
В конце 1990-х Юмашев работал с Борисом Ельциным. Он был его литературным помощником, работал в предвыборном штате, а после победы президента был ответственным за его контакты с прессой. Весной 1997 года Юмашев стал главной Администрации президента, а затем стал советником главы государства на общественных началах. В 2002 году он женился на дочери Бориса Ельцина Татьяне.
После прихода к власти Владимира Путина он ушел в отставку. В 2019 году Юмашев получил очередное назначение на прежнее место.
Интервью состоится 22 ноября в 18 часов. Его смогут посмотреть зрители фестиваля и держатели карт лояльности Ельцин Центра.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей