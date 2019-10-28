В Нижнем Тагиле отремонтируют «Центр профилактики и борьбы со СПИД»
Сегодня, 12:30ПолитикаФото: Скриншот карты google.com
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Сегодня, 28 октября, Департамент государственных закупок Свердловской области разместил два аукциона по поиску подрядчика на ремонт «Центра профилактики и борьбы со СПИД» по адресу Джамбула, 45 на общую сумму 6,2 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно проекту общестроительные работы проведут внутри здания: в кабинетах, коридорах и санузлах. Сроки начала и окончания работ: в течение 35 дней с момента заключения контракта. Дата проведения электронного аукциона 6 ноября.
Напомним, ранее Департамент госзакупок Свердловской области разместил контракт на ремонтно-строительные работы в детской поликлинике по адресу Балакинская, 16 на 2,8 миллиона рублей. Медучреждение участвует в программе «Бережливая поликлиника».
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