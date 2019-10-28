Вице-губернатор Бидонько будет отвечать за рейтинг Путина в Свердловской области
Сегодня, 20:35ПолитикаФото: официальный сайт Губернатора Свердловской области
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Евгений Куйвашев назначил вице-губернатора Сергея Бидонько ответственным за уровень доверия свердловчан к президенту и главе региона, сообщает Znak.
Кроме того, первый замглавы региона Алексей Орлов будет отвечать за численность занятых в малом и среднем бизнесе, объем инвестиций в основной капитал и производительность труда.
Заместитель губернатора Олег Чемезов будет заниматься количеством высокопроизводительных рабочих мест и зарплатой, Сергей Швиндт назначен ответственным за показатели, связанные с жильем и дорогами.
В апреле 2019 года президент подписал указ, согласно которому россияне могут оценивать работу губернаторов. Работа глав регионов оценивается по 15 пунктам, первым из которых является уровень доверия граждан к власти.
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