Вице-губернатор Бидонько будет отвечать за рейтинг Путина в Свердловской области

Кроме того, первый замглавы региона Алексей Орлов будет отвечать за численность занятых в малом и среднем бизнесе, объем инвестиций в основной капитал и производительность труда.

Заместитель губернатора Олег Чемезов будет заниматься количеством высокопроизводительных рабочих мест и зарплатой, Сергей Швиндт назначен ответственным за показатели, связанные с жильем и дорогами.