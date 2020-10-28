В Свердловской области разрешат митинги у правительственных и религиозных зданий

В Свердловской области разрешат митинги у правительственных и религиозных зданий

Сегодня, 15:59ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге ЗакСо планирует внести изменения в закон о митингах. Планируется расширить список разрешенных мест для проведения массовых мероприятий, пишет E1.

Предложенные корректировки расширят круг мест, где можно будет проводить массовые мероприятия.

Планируется убрать из перечня запрещенных для митингов следующие места:

  • высшие органы государственной власти Свердловской области;
  • органы местного самоуправления;
  • образовательные организации;
  • медицинские учреждения;
  • организации социального обслуживания;
  • учреждения культуры, физкультуры и спорта;
  • объекты связи;
  • религиозные учреждения.

Решение о смягчении закона принимается в связи с заключением Конституционного суда, по решению которого аналогичные изменения в закон внесут в Республике Коми и Самарской области.

Заседание собрания, на котором пройдет голосование по внесению поправок, пройдет 17 ноября.

Напомним, 10 октября у здания администрации Екатеринбурга был организован пикет в поддержку митингующих в Белоруссии. Мероприятие пытались разогнать сотрудники правоохранительных органов.

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