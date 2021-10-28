Благотворительные фонды просят Путина исключить их из списка иноагентов

Отечественные благотворительные организации обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой изменить действующий закон об иноагентах, чтобы его действие не распространялось на различные благотворительные фонды и прочие объединения подобного вида деятельности.

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», в качестве аргумента благотворительные фонды указывают на то, что их деятельность не имеет отношения к политике, что делает неправомерным применение Министерством юстиции РФ действующего законодательства по отношению к работе таких организаций. Также они просят исключить из утвержденного ранее перечня иностранных агентов помещенные туда благотворительные организации. По мнению авторов данного телеграм-канала, совершенствование законодательства в этом направлении необходимо, тем более что глава государства уже получал первые отклики от меценатов, о чем неделю назад лично рассказал в рамках своего участия в Валдайском форуме. Президент отметил, что на данный момент закон об иноагентах еще нуждается в доработке, и власти должны следить за тем, чтобы им не злоупотребляли.

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