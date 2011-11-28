Депутатов нижнетагильской городской Думы будем выбирать 4 марта. Выдвижение кандидатов начнется в конце декабря
28 ноября 2011, 18:06ПолитикаВалерия Лошкарева
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Выборы депутатов нижнетагильской Городской Думы пройдут 4 марта. Они состоятся в один день с выборами президента России.
Завтра на заседании думской комиссии по местному самоуправлению вопрос о назначении выборов впервые будет обсуждаться, рассказали в аппарате Думы. А затем, как ожидается 8 декабря – на внеочередном заседании парламента, выборы в нижнетагильскую городскую Думу 6 созыва будут назначены на 4 марта 2012 года.
Эти выборы будет обслуживать, напомним, новый состав городской избирательной комиссии. В нем не 11, а 12 человек и работать он будет не 4 года, а 5 лет. 6 декабря новый избирком соберется на 1 собрание, где должны выбрать председателя.
10 декабря планируется утвердить календарь выборов в городскую Думу. Выдвижение кандидатов начнется в конце декабря.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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