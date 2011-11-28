Депутатов нижнетагильской городской Думы будем выбирать 4 марта. Выдвижение кандидатов начнется в конце декабря

Завтра на заседании думской комиссии по местному самоуправлению вопрос о назначении выборов впервые будет обсуждаться, рассказали в аппарате Думы. А затем, как ожидается 8 декабря – на внеочередном заседании парламента, выборы в нижнетагильскую городскую Думу 6 созыва будут назначены на 4 марта 2012 года.

Эти выборы будет обслуживать, напомним, новый состав городской избирательной комиссии. В нем не 11, а 12 человек и работать он будет не 4 года, а 5 лет. 6 декабря новый избирком соберется на 1 собрание, где должны выбрать председателя.