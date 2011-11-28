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Депутатов нижнетагильской городской Думы будем выбирать 4 марта. Выдвижение кандидатов начнется в конце декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутатов нижнетагильской городской Думы будем выбирать 4 марта. Выдвижение кандидатов начнется в конце декабря

28 ноября 2011, 18:06ПолитикаВалерия Лошкарева
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