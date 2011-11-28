Очередных агитаторов-нарушителей в Нижнем Тагиле задержала полиция

Сотрудники ППС у дома 50 по улице Энтузиастов задержали двух женщин – 40-ка и 60-и лет, которые расклеивали листовки «Справедливой России» на дверях подъездов жилого дома.

При этом агитаторы нарушили часть 2 статьи 5.12 Кодекса об административных правонарушениях России. Она запрещает размещать агитматериалы в помещениях и зданиях, владельцы которых не дали разрешения на это.