Первым выдвинутым кандидатом на пост президента России стал Владимир Путин

Путина в президенты выдвинули режиссер Станислав Говорухин, председатель «Деловой России» Борис Титов, полковник ФСБ Алексей Романов, пенсионер и рабочий из Нижнего Тагила Валерий Якушев, многодетная мать-одиночка и фермерша Наталья Кохановская из Старополья.