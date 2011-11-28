Первым выдвинутым кандидатом на пост президента России стал Владимир Путин
28 ноября 2011, 09:13ПолитикаВалерия Лошкарева
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В ходе второго этапа съезда партии «Единая Россия», который состоялся вчера, 27 ноября, в Лужниках, премьер-министр России Владимир Путин был выдвинут кандидатом на пост президента. Выдвижение Путина было поддержано единогласно.
Путина в президенты выдвинули режиссер Станислав Говорухин, председатель «Деловой России» Борис Титов, полковник ФСБ Алексей Романов, пенсионер и рабочий из Нижнего Тагила Валерий Якушев, многодетная мать-одиночка и фермерша Наталья Кохановская из Старополья.
В ответной речи Владимир Путин обещал выполнить наказ о восстановлении социальной справедливости, а также обвинил Запад в попытках фальсификации выборов.
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