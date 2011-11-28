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Первым выдвинутым кандидатом на пост президента России стал Владимир Путин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первым выдвинутым кандидатом на пост президента России стал Владимир Путин

28 ноября 2011, 09:13ПолитикаВалерия Лошкарева
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