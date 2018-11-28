«Верх цинизма»: хотят ли самозанятые в Нижнем Тагиле выйти из тени и платить налоги?

Законодатели анонсировали эксперимент в ноябре и объявили, что он продлится 10 лет – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028. Вполне вероятно, что в случае положительной для государства динамики, специальный режим будет введён по всей России. Пока он будет действовать только в Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Налоговая ставка для самозанятых, согласно документу, составит 4% – если они работают с физическими лицами и 6% – если оказывают услуги юридическим лицам и предпринимателям. Уплата налогов будет осуществляться по упрощённой процедуре – через мобильное приложение и не позднее 25-го числа каждого месяца.

Самозанятыми люди становятся по разным причинам.

Женщины не хотят заниматься только домашними хлопотами Если начать с представительниц прекрасного пола, то зачастую они начинают подумывать о своём деле, сидя в декретном отпуске. Девушки постигают новое дело – hand-made, кулинария, сфера красоты, работа в социальных сетях (SMM, продвижение, копирайтинг).

Я сидела в декрете, начала шить игрушки, делать сувениры. Сначала просто милые подарочки для друзей и родственников, потом друзьям друзей. Постепенно повалились заказы, и я начала раскручивать свою группу в соцсетях. Люди находят себе такого рода подработку попросту от нехватки денег, чтобы выжить,поделилась создатель игрушек из Нижнего Тагила с TagilСity.ru.

Привлекательным фактором как для всех, так и, в частности, для женщин в декрете становится усталость от домашних хлопот, желание найти себя или заняться любимым делом.

Это удобно, в принципе ни от чего не зависишь. Раньше работала в салонах с 9:30 до 21:30, сидишь, выжидаешь клиентов, но бывало, что их не было совсем, – получается сидела без зарплаты. А в выходные бегала уже по своим клиентам. И не чувствуешь отдыха. Решила просто так себя попробовать реализовать,рассказала девушка, работающая в сфере красоты.

С официальной работы я ушла по семейным обстоятельствам, потому что у меня родители далеко, чтобы больше уделять времени семье. Да и еще плюс – это было вредно для моего здоровья. Сейчас у меня свободный график,отметила еще одна собеседница из сферы красоты в беседе с редакцией TagilCity.ru.

По мнению экспертов, много мамочек в декрете пекут дома пироги и вкусные торты. Однако, если они кормят свою семью, угощают друзей и соседей, то незаконной предпринимательской деятельности нет.

Но если она продает пироги на сторону и главное, получает доход, она становится предпринимателем. Чтобы работать честно, должна оформить сертификат на каждое изделие, получить разрешение от СЭС/пожарных и заплатить налоги в бюджет,уверены эксперты.

Инвалиды не ставят на себе крест Для кого-то самостоятельная занятость – единственный способ заработать в сложившейся трудной жизненной ситуации.

Я стала самозанятой, так как воспитываю ребенка с тяжёлой инвалидностью и работать в полноценном графике не имею возможности,поделилась с TagilCity.ru ведущая праздников из Нижнего Тагила.

Многие люди с ограниченными возможностями используют для заработка современные технологии: интернет дал возможность зарабатывать даже тем, кто не может физически находиться в офисах.

Я инвалид 1 группы, но как могу - работаю через интернет, пишу статьи, размещаю на сайтах информацию, веду группы в соцсетях, рассказывает бывший педагог.

Не хочется работать «как все»: по графику и на начальника Мужчины чаще всего стремятся к независимости, к высокому и стабильному заработку. Важный момент - независимость от «дяди-начальника», от рабочего графика, от фиксированной и не всегда устраивающей заработной платы. Немаловажную роль играет и удалённость от дома.

Самозанятость, как теперь называют мою деятельность, это свобода. Свобода от требований, боссов, невыносимых партнеров, проверок и прочих формальностей, с которым живет малый бизнес. Я пришел к нему через годы совершенствования своих навыков, работы и понимания, что добился определенного уровня своих умений, самостоятельно. У меня нет начальников и подчиненных. Есть только партнеры. Партнеры, которые убедились в моем профессионализме и выбирают меня, несмотря на трудности выводы налички для оплаты и дополнительные, связанные с этим, расходы,отметил основатель студии дизайна в Нижнем Тагиле.

Технически самозанятость - это и есть сдельные отношения. Они намного лучше, так как ты работаешь напрямую с заказчиком и не платишь никому - ни работодателю твоему, ни государству, ни кому-либо еще. У вас все по-честному: деньги - товар. Сделал - получил. И ты живешь - хорошо же!уверен тагильчанин, оказывающий аутсорсинговые услуги в области согласования проектной и технической документации.

Хочется развить себя как творческую личность Для кого-то самозанятость – это нечто большее. Творческий процесс, формирование себя, своего имени. Эти люди чувствуют, что созданы для большего.

Стал самозанятым в связи с тем, что хотел развития и независимости от работодателя. Иметь возможность самому выстраивать рабочий процесс и день. Многих это пугает, потому что «нас этому никто не учил». Учись хорошо, получай образование, работай на государство и будет тебе счастье. Так нас учили. Безусловно, я сейчас не призываю весь народ объединиться под лозунгом «будущее за самозанятостью», потому что не каждому это подходит. Людям порой проще быть частью чего-то большого и стабильного. И за это не нужно их винить, потому что «так проще». Но тогда исчезает возможность творить и создавать своё имя. Есть в самозанятости огромный плюс - ты сам себе начальник, руководитель и работник. Однако, есть и минус - ты сам себе начальник, руководитель и работник. С одной стороны - это свобода в принятии решений, выбора вектора развития и выстраивания собственного графика работы. С другой стороны - это вечные сомнения, нестабильность, бесконечная необходимость самомотивации. А ведь мы привыкли себя жалеть, давать поблажки. «Пусть Петька поработает побольше, мне что больше всех надо?!». Когда остаёшься наедине с самим собой, выбора трудиться или нет, развиваться или нет у тебя не остаётся. Хочешь расти - вперёд к своей цели. За тебя ее никто достигать не будет,уверен соучредитель студии праздников.

Не все согласны с пенсионной реформой Пенсионная реформа, принятая в Российской Федерации и широко обсуждаемая в обществе, повлияла и на трудящихся. Теперь они не видят смысла в отчислении налогов государству, «которое не помогает», а соответственно не видят смысла в официальной работе.

После последнего изменения пенсионной системы и после того как читаешь, как товарищи сверху рекомендуют самим зарабатывать себе на пенсию, я еще и налоги теперь должен буду платить. Я готов платить государству налоги в том случае, когда государство сделает для меня шаг вперед. Есть желание вообще ничего не отчислять, а наоборот начинать копить. Потому что все меняется довольно быстро, и не факт, что очередная реформа позитивно скажется на моих доходах и уровне жизни. Получается, что государство не дает никакого ресурса, а только выжимает. А еще с 2019 года будут контролироваться все электронные денежные потоки, уменьшить количество нала в обороте, чтобы все загнать в подконтрольную зону,подчеркнул собеседник редакции, занимающийся строительством.

Требуется выход из «серой зоны» и работа без угроз Причин достаточно? А теперь обратимся к мнению спикеров по поводу самого закона о налоговом режиме для самозанятых. Как относятся к нему граждане – самозанятые и устроенные официально? Какие плюсы они в этом видят? Какие минусы?

Сначала стоит отметить, что у всех предпринимателей и просто лиц, оказывающих какую-либо услугу и производящих товар, есть возможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом минусы у ИП также имеются: страховые взносы, большая ответственность, причём всем своим имуществом, ограничения по деятельности, неделимость бизнеса.

Тем не менее многие самозанятые некогда перешли на сторону закона. На это также есть ряд причин.

Люди не против зарегистрироваться, ведь никому не нужны проблемы с налоговой. В российском законодательстве есть ответственность за уклонение от уплаты налогов – вплоть до уголовной.

О том, что нужно оформиться в ИФНС как самозанятая, уже подумывала. Во-первых, мою деятельность можно отследить по соцсетям, во-вторых, вознаграждения за игрушки идут на карту, мало кто сейчас пользуется наличкой. А движения на карте видны. Возможно, выйду на работу и перестану этим заниматься. Но ведь люди находят себе такого рода подработку попросту от нехватки денег, чтобы выжить,рассказала создатель игрушек.

Выход из так называемой «серой зоны» для тех, кто никак не зарегистрирован, – одна из причин создания такого закона.

Налоги платить не против. Но вообщем сначала посмотрим, как пойдет. Потом будем регистрироваться,отметил фотограф из Нижнего Тагила.

По заверению законодателей, любой человек (даже если он уже ИП), который сочтет для себя данный режим более выгодным, сможет им воспользоваться.

У ИП – большая ответственность – проверки, отчёты, нормы, тут всё понятно и прозрачно. Я хотела оформлять ИП. Налог, который вводят на самозанятых, – тут ничего непонятно. Я не знаю, что для меня выгодно,уверяет основатель студии маникюра.

Если в нашей области введут я соглашусь. Считаю это адекватным. Вопрос в том остаётся: процент вероятно будет увеличиваться за счёт жадности чиновников. И потом всех самозанятых в итоге зажмут, как ИП. Но я соглашусь, в общем все равно, думаю это интересный эксперимент. Возможно, если удачно пройдёт, это посулит нам новые преобразования подобного плана,уверен фрилансер в сфере SMM.

Нужен ли налог на тунеядство? Мнение жителей Нижнего Тагила Легальный доход увеличивает продажи Увеличение потока клиентов – другая причина выхода из «серой зоны», по мнению собеседника редакции TagilCity.ru.

В моем случае появилась необходимость зарегистрировать свою деятельность официально, чтобы увеличить таким образом количество потенциальных клиентов. Тут все просто. Крупные компании зачастую работают только официально, предоставляя договор, счёт, акт выполненных работ. Сотрудничая с физлицами, можно было обойтись и наличными, либо обычными безналичными денежными переводами, соучредитель студии праздников.

Никто не любит заполнять бумаги Спикеры, к которым обратился TagilCity.ru, на собственном примере поняли и сделали вывод, как работает система. Очевидно, вынужденная бюрократия играет свою роль в регистрации бизнеса каким бы то ни было способом. У людей просто не остаётся времени работать.

Желание оформиться самостоятельно было по началу, когда это воспринималось, как должный рост и масштабирование своего дела. Но куча отчетностей, справок, форм, стандартов и прочего отбили всякое желание,уверен собеседник из сферы строительства.

Некоторые люди, так называемые ремесленники (сантехники, плиточники, электрики, автослесари), в течение многих лет работают сами на себя, не испытывая желания отчислять деньги за свой труд. Зачастую эти люди являются профессионалами в своей сфере, у них есть свой пул клиентов и стабильный доход.

Государство не помогает – платить не буду По мнению спикеров, если человек сам вложил в себя и в свою деятельность средства, а государство при этом не помогало, то сейчас платить государству процент с дохода – не честно по отношению к трудящемуся.

Не совсем понятно, почему я должен что-либо отчислять стране, которая не участвовала в моем профессиональном становлении. Я учился и оплачивал курсы повышения самостоятельно, самостоятельно покупал необходимую технику и софт (который, в отличии от многих «легальных» фирм, лицензионный). И возникает вопрос - кому и что я должен платить?поделилась основатель студии дизайна.

На налогообложение не готова: почему я должна перечислять налоги за свой труд, если я ни на каком-то конкретном месте не нахожусь - я сама хожу к клиенткам, работаю в сфере красоты. Все материалы покупаю за свой счёт. Я считаю, что не должна платить налоги. Это немаленькие деньги. Меня спросят, а как же пенсия? Во-первых, до пенсии надо дожить, увеличили пенсионный возраст, и неизвестно, что будет, что будет, когда мы доживем,отметила мастер-универсал.

Я зарабатываю не так много, чтобы оплачивать все налоги. Мы платим 20% НДС, коммуналку, налог на имущество, машину, кредиты, пока чиновники получают по 400 тысяч. Я налоги со своих доходов платить отказываюсь. Прямо представляю, как экономика РФ обогатиться с моих 10 тысяч. Это же примерно аж 400 рублей в месяц! Да и ипотека у нас, как 3 квартиры стоимостью. Пока у нас не будет доступного жилья и условий для жизни – не видать им моих налогов,говорит о своей позиции мастер тату.

Так, один из спикеров, потеряв работу, не ощутил на себе государственном поддержки и ушел в частный бизнес. Регистрироваться он, вероятно, будет, чтобы избежать ответственности, но без энтузиазма.

Занимаюсь стройкой, я безработный, надо было как-то выживать, начал помогать при строительстве домов и бань. Позже нашел команду единомышленников, стали строить сообща. Но мысли регистрироваться у меня не возникает. Желанием отдавать что-то государству я не горю. Но, тем не менее, все сводится к тому, что скоро придется выходить из тени и сдаваться налоговой. Возможно, оформлю ИП, но пока так. Государство мне никак не помогло в трудной ситуации с потерей работы, а пощипать сейчас оно меня готово,поделился опытный строитель с редакцией TagilCity.ru.

По мнению собеседницы редакции, собирать налоги с определённого слоя населения – «верх цинизма». Идея о введении налогового режима вызывает лишь недовольство.

Очень негативно отношусь к этой идее. С учётом того, что я за собственный счет, с трудом пристраивая детей, езжу на форумы для ведущих, опять же за собственные средства приобрела комплект аппаратуры, сама ищу себе заказчиков без чьей-либо помощи. Поэтому идея отдавать часть доходов для меня – верх цинизма. Кому и за что? Почему помощи и поддержки никакой, а желание поиметь очень настойчивое?уверена ведущая из Нижнего Тагила.

Свердловская область входит в ТОП-10 по самозанятым Официальная статистика, предоставляемая Федеральной налоговой службой, отражает только официальную картину ситуации с самозанятыми по стране и по Свердловской области, в частности. Однако каждый понимает, что реальные показатели выше.

Свердловская область делит девятое место по зарегистрированным гражданам РФ.

Что касается иностранцев, официально работающих в России, то лидирует Краснодарский край, а Свердловская область на 34-м месте. В регионе работают только два официально зарегистрированных иностранца.

Деятельность, которой занимаются самозанятые граждане, вставшие на учёт, не превышает три позиции.