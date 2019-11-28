Дума Екатеринбурга одобрила проект бюджета на 2020 год

После того, как проект бюджета комиссии не приняли, Александр Высокинский провел несколько встреч с депутатами для корректировки проекта.

По предварительным подсчетам в 2020 году бюджет Екатеринбурга получит доход в 47 миллиардов 406 миллионов рублей, в 2021 году — 48 миллиардов 53 миллиона рублей, в 2022 году — 45 миллиардов 439 миллиона рублей.

Расходы в 2020 году составят 49 миллиардов 282 миллиона рублей, в 2021 году — 48 миллиардов 999 миллионов рублей, в 2022 году — 46 миллиардов 116 миллионов рублей. Таким образом дефицит бюджета будет около 2 млрд рублей.

Проект бюджета будет вынесен на рассмотрение 3 декабря.