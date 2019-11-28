В Асбесте коммунисты не пришли на заседание думы из-за повышения налога

Член партии КПРФ депутат Наталья Крылова рассказала, что накануне мэрия Асбеста выступила с предложением о повышении ставки налога на некоторые категории имущества. Так, на квартиры предложено установить ставку 0,2% вместо 0,1%. На жилые дома и автомобили предложено понять ставку на 0,2%. По словам Крыловой, глава города настаивает на повышении налога из-за нехватки денег в городской казне.

А то, что из бюджета растаскиваются миллионы рублей на дорогах и других муниципальных контрактах, с чем уже два года борются депутаты КПРФ, чиновники администрации и правоохранительные органы просто не замечают,сообщила Крылова.