В Асбесте коммунисты не пришли на заседание думы из-за повышения налога
Сегодня, 11:51ПолитикаФото: Страница Натальи Крыловой во Вконтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представители КПРФ в городской думе Асбеста не пришли на заседание, чтобы не голосовать за повышение ставки налога на имущество, пишет интернет-издание Znak.
Член партии КПРФ депутат Наталья Крылова рассказала, что накануне мэрия Асбеста выступила с предложением о повышении ставки налога на некоторые категории имущества. Так, на квартиры предложено установить ставку 0,2% вместо 0,1%. На жилые дома и автомобили предложено понять ставку на 0,2%. По словам Крыловой, глава города настаивает на повышении налога из-за нехватки денег в городской казне.
А то, что из бюджета растаскиваются миллионы рублей на дорогах и других муниципальных контрактах, с чем уже два года борются депутаты КПРФ, чиновники администрации и правоохранительные органы просто не замечают,сообщила Крылова.
Депутат подтвердила, что представители фракции КПРФ намеренно сорвали заседание, чтобы не набрался кворум.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей