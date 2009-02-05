2,5 миллиона бюллетеней изготовят для весенних выборов на Среднем Урале
28 декабря 2009, 16:51ПолитикаArtem
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Избирательная комиссия Свердловской области решила для выборов 14 марта 2010 года изготовить 2 миллиона 512 тысяч 500 бюллетеней.
Изготовление документов завершится не позднее 21 февраля. Как сообщили Накануне.RU в облизбиркоме, для организации изготовления бюллетеней, их получения и передачи территориальным избирательным комиссиям образована рабочая группа. Напомним, 14 марта будущего года в Свердловской области состоятся выборы депутатов областной думы, а также выборы в муниципальные органы власти, в том числе довыборы в нижнетагильскую городскую Думы по 23-му одномандатному округу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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