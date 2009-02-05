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2,5 миллиона бюллетеней изготовят для весенних выборов на Среднем Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,5 миллиона бюллетеней изготовят для весенних выборов на Среднем Урале

28 декабря 2009, 16:51ПолитикаArtem
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