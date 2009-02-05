2,5 миллиона бюллетеней изготовят для весенних выборов на Среднем Урале

Изготовление документов завершится не позднее 21 февраля. Как сообщили Накануне.RU в облизбиркоме, для организации изготовления бюллетеней, их получения и передачи территориальным избирательным комиссиям образована рабочая группа. Напомним, 14 марта будущего года в Свердловской области состоятся выборы депутатов областной думы, а также выборы в муниципальные органы власти, в том числе довыборы в нижнетагильскую городскую Думы по 23-му одномандатному округу.