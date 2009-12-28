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Александр Мишарин определил приоритеты на 2010-й год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Мишарин определил приоритеты на 2010-й год

28 декабря 2009, 16:56ПолитикаArtem
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