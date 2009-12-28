Александр Мишарин определил приоритеты на 2010-й год
28 декабря 2009, 16:56ПолитикаArtem
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Радикальное усовершенствование энергетики, развитие мощной транспортно-логистической системы.
Участие в программах развития моногородов, поддержка инновационных технологий в производстве лекарств, системное преобразование жилищно-коммунального хозяйства, а также сохранение всех социальных обязательств. Эти направления определил как ключевые на 2010-й год губернатор Свердловской области Александр Мишарин. К первоочередным задачам он отнёс также развитие информационных технологий, в том числе создание Интернет-портала госуслуг не позднее февраля. Кроме того, губернатор сообщил, что в следующем году в Свердловской области состоятся такие важные мероприятия, как визит патриарха и саммит «Россия-Германия».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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