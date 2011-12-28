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Владимир Путин: «Кто так обзывается, тот сам так называется»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин: «Кто так обзывается, тот сам так называется»

28 декабря 2011, 10:18Политика
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