Владимир Путин: «Кто так обзывается, тот сам так называется»

На собрании избирательного штаба Владимира Путина и координационного совета Народного фронта одним из главных был вопрос оснащения избирательных участков веб-камерами. На совещании присутствовал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. По словам премьера, камеры на выборах президента нужны, чтобы у избирателей не оставалось сомнений в честности подсчета голосов.

Помимо основного собравшиеся затронули вопрос «грязных методов» предвыборных дебатов некоторых кандидатов, например, клеветы и оскорблений. Глава предвыборного штаба Станислав Говорухин выдвинул предложение по созданию комиссии по этике. По задумке, ее члены будут делать замечания политикам, чьи действия выходят за рамки «нравственного закона».

Тему оскорблений продолжил член штаба тагильчанин Валерий Якушев. По его словам, его оскорбляют цитаты в интернете, где рабочих Уралвагонзавода называют «быками, которые вышли на площадь помычать».

Валерия Якушева поддержал член избирательного штаба Путина Валерий Трапезников, токарь из Перми. Он заявил, что на этой встрече тоже присутствовал, и удивился, что, по-видимому, тоже является быком.

Если продолжать в этой терминологии, то быки всегда дерут козлов продолжил тему Михаил Шмаков, лидер Федерация Независимых Профсоюзов России.

У нас во дворе говорили: «Кто так обзывается, тот сам так называется». А вообще если у кого-то повернулся язык назвать рабочего человека скотом, то близок конец его политической карьеры закончил развитую членами штаба тему Владимир Путин.