Член Совета Федераций от Свердловской области Аркадий Чернецкий высказал мнение по поводу перестановок в правительстве Среднего Урала. Он считает это нормальным явлением.

Евгений Куйвашев обладает возможностями осуществлять кадровую политику в местных аппаратах власти, сказал член совфеда. Чернецкий ответил, что губернатор обладает всей необходимой информацией и понимает что делает. Все назначения осуществляются с применением своих знаний и опыта. Напомним, экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский был назначен исполняющим обязанности первого заместителя Евгения Куйвашева. А бывший вице-губернатор Алексей Орлов назначен ВРИО мэра столицы Урала. Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

