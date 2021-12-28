Определены направления деятельности Комиссии ЕР по международному сотрудничеству

Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, глава комиссии, в рамках работы «Единой России» будут формировать максимально благоприятные условия для развития РФ, повышения уровня ее безопасности и благосостояния людей.
«Работа по защите прав соотечественников будет иметь самостоятельное значение в комиссии „Единой России“ по международному сотрудничеству. Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи», — цитирует Лаврова nashgorod.ru.
Кроме того, нужно пересмотреть критерии, по которым отбирают потенциальных переселенцев, а также исключить необоснованные отказы им. По словам Лаврова, он счел бы возможным поставить вопрос об увеличении списка регионов для переселения. Особенно остро, подчеркнул глава МИД, стоит вопрос привлечения будущих граждан РФ в районы Восточной Сибири.
Лавров подчеркнул: продолжается активная работа и над законом о гражданстве, где должны быть отражены пожелания соотечественников. В первую очередь здесь говорится об инициативах по смягчению условий приема в гражданство соотечественников и их детей, рожденных в браках между гражданами РФ и иностранцами, а также о вопросах репатриации.
Глава комиссии подчеркнул: «Единая Россия» играет особую роль в реализации внешнеполитического курса страны. Он отметил: партия отличается активной международной деятельностью.
Свежим примером, сказал Сергей Лавров, стала межпартийная конференция «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение», где приняли участие представители 30 государств. Такие контакты помогают укрепить доверие, международные связи. «Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность „Единой России“ продолжится, мы в этом заинтересованы», — заключил глава МИД.
Сергей Лавров также сообщил, что в июне следующего года планируется проведение межпартийного экологического форума на Сахалине, организовать который поможет «Единая Россия».
Как подчеркнул в свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак, «Единая Россия» будет и далее защищать национальные интересы, а дополнительный импульс работе по международному направлению даст комиссия по международному сотрудничеству.
Турчак выразил уверенность, что комиссия сможет предложить эффективные решения в данном вопросе, пишет сайт ER.ru.