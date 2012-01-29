Политическая карта Нижнего Тагила сформирована

Выборы представительного органа власти города, намеченные на 4 марта2012 года, впервые, как уже сообщалось, пройдут по новой схемеголосования: тагильчанам предстоит избрать 13 депутатов по одномандатнымокругам и еще 14 – по спискам парламентских политических партий.

Команду единороссов возглавляет местный лидер партии, действующий депутатгордумы Александр Маслов. В следующей тройке списка: два заместителясекретаря политсовета местного отделения «ЕР» - Алексей Пырин(представитель НТМК), Сергей Саранчук (УВЗ), спикер гордумы ГеннадийУпоров.

Списочным лидером

В четверкекоммунистов: секретарь горкома КПРФ (сотрудник УВЗ) Алексей Кубасов,предприниматель Александр Петров, лидер движения «Тагил без ям» НикитаЧапурин и врач Виктор Баев.

Сложнее ситуация была с представлениемсписка ЛДПР. Соколы Вольфовича принесли в горизбирком сразу двадокумента с разными фамилиями выдвиженцев от двух противодействующихфункционеров ЛДПР Владимира Таскаева и Максима Ряпасова. По имеющейсяинформации, «победит» команда Ряпасова, так как именно его полномочия,говорят, подтвердили в штабе Владимира Жириновского.

В спискаходномандатников указаны имена и фамилии почти ста претендентов. 14человек – выдвиженцы «ЕР», по 10 – от «СР» и ЛДПР, еще 12 от КПРФ,остальные – самовыдвиженцы.

Судя по уже появившимся оценкамнезависимых экспертов, основная борьба за депутатские мандаты будет идтив основном в одномандатных округах. Партийная принадлежность кандидатовимеет, конечно, определенное значение, но на местных выборах избирателиориентируются чаще всего на персональный рейтинг претендентов, считаетдоктор политических наук Сергей Мошкин.

Например, вдекабрьской кампании по выборам депутатов Государственной думы иобластного законодательного собрания партия «Единая Россия», напомним,получила в Нижнем Тагиле лишь треть голосов. И если результат в мартекардинально не изменится, то из возможных 14 мест в городскомпарламенте по единому избирательному округу проходными для единороссовбудут только 4-5. Сегодня в представленной пятерке партсписка трикандидата (А. Маслов, А. Пырин и Г.Упоров) известны горожанам какдействующие депутаты. Еще один – Станислав Бойко – был депутатом впрошлых созывах, но в кулуарной борьбе за престижное место в партспискесгоряча пригрозил даже выходом из рядов «ЕР».

В спискеэсеров только один кандидат (из 10!) имеет формальную принадлежность кпартии «Справедливая Россия», но зато первой тройке – достаточноизвестные горожанам люди. Были кривотолки и по списку коммунистов.Сначала номером два числился рабочий НТМК Владимир Желиба, но потом егоместо областное руководство партии, не объясняя причин, отдалобеспартийному А. Петрову, заместителю руководителя крупнейшей в городефирмы, занимающейся частными перевозками пассажиров. Зато в списке ЛДПРбеспартийных нет, но нет и тех, кого можно считать публично известнымилюдьми.

Разнообразны и ряды кандидатов-одномандатников. Почти вкаждом из 13 округов есть действующие депутаты городской думы, которыхподдерживает менеджмент НТМК и УВЗ. Исключение составляет лишь округ №4(Дзержинский район), где основным претендентом считается представительУВЗ Игорь Базилевич, тоже, кстати, один из отцов-основателей движения«ЧГ», свернувшего свою деятельность в городе после декабрьских выборов.

Междутем, утверждают наблюдатели, среди одномандатников есть и такназываемые технические кандидаты в депутаты, и именно они, представителисамых различных предприятия и организаций города, составят общественнуюконкуренцию потенциальным лидерам предвыборной гонки. Наибольшееколичество соперников – при «конкурсе» 8 человек на место – отмечено втрех округах. Здесь против кандидатов «ЕР», действующих депутатовгордумы будут бороться не только выдвиженцы других партий, но иставленники промышленных структур, представители бюджетной сферы,работники коммунальных предприятий и даже безработные.

Ощутимо остройбудет борьба там, где на одной территории мандат доверия граждан будутделить депутаты пока еще действующего созыва. К примеру, в округе №1главным конкурентом уралвагонзаводца Андрея Галахова станет нынешнийпредседатель думской комиссии по горхозяйству Владимир Обвинцев. Первогокандидатом выдвинула местная партячейка «ЕР», второй пошелсамовыдвиженцем, имея за плечами многолетний опыт работы в гордуме.

Такаяже в принципе ситуация и в округе №12, где баллотируется директор ГЛК«Гора Белая», единоросс А. Маслов, а его реальным оппонентом стал врач,член общественной палаты Свердловской области Сергей Чеканов. Как будутоба депутата «делить» округ, неизвестно, особенно если учесть, чтоконкуренцию обоим намерен составить педагог, коммунист Сергей Пудовкин.Шансов на победу у него немного, но, стоит напомнить, именно Пудовкинпринимал участие в выборах на пост главы города в 2008 году и к финишупришел четвертым после вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Погудина идепутата палаты представителей областного заксобрания Алексея Чеканова.

Всложившейся ситуации тагильский «генсек» рискует оказаться вполитической ловушке. Вне всякого сомнения, его противники в своихвыступлениях будут использовать элементы критики действующейградоначальницы, рейтинг которой падает с каждым днем. А Маслов, ранеесчитавшийся оппонентом Исаевой, теперь все чаще согласовывает с ней всеважные политические решения. И рекомендацию регионального руководствапартии о рассмотрении персонального дела В. Исаевой после нашумевшегооткрытого письма уралвагонзаводца И.Холманских Маслов вряд ли примет кисполнению, утверждают один из членов местного политсовета «ЕР».

Решение баллотироваться по одномандатному округу – его, Маслова,политическая ошибка. Он ведь и так возглавляет партсписок, поэтому можетсохранить свой депутатский мандат автоматически. Проигрыш же в округе может негативно сказаться на его дальнейшей карьере прокомментировал ситуацию член политсовета.

РеномеАлександра Маслова обсуждается в общественных кругах города неслучайно. По словам политолога Мошкина, сегодня в Нижнем Тагиле есть двевлиятельные политические силы – НТМК и УВЗ. Металлурги традиционноподдерживают своих кандидатов в депутаты, но не мешают при этомвыдвиженцам по другим округам. Уралвагонзаводцы, напротив, пытаютсяусилить свое влияние на всей территории города: кандидаты от УВЗ естьпочти в каждом избирательном округе, даже там, где позициидепутатов-металлургов достаточны устойчивы.

Маслов мог статьсвоеобразным миротворцем между двумя группировками и предупредитьназревающий внутрипартийный конфликт, результаты которого, вероятнеевсего, негативно скажутся и на фоне ведущейся кампании по выборупрезидента РФ. Во всяком случае, предпосылки для этого у «генсека» были,ведь в состав политсовета на правах заместителей Маслова в прошлом годувошли металлург Пырин и вагоностроитель Саранчук. Теперь партлидербольше прислушивается к советам градоначальницы, которая якобы уженамерена объявить его своим преемником.

Насколько соответствует этодействительности, увы, вопрос без ответа. Валентина Исаева, сообщилруководитель информационной службы мэрии Геннадий Колбин, по-прежнемунаходится на больничном.