Шел 2014 год. Министр ЖКХ предложил ввести штрафы для недобросовестных УК

Министр ЖКХ Михаил Мень уточнил, что сумма штрафа может составить до 15% от неправильно рассчитанного перечня платежей. По данным федеральных СМИ, в правительство уже внесен пакет поправок, предусматривающий изменения в Жилищном кодексе.

Добавим, сейчас, например, за невыполнение обязанностей по ремонту жители имеют право на снижение оплаты на указанную услугу – правда, для этого придется проделать большую работу, чтобы доказать отсутствие или недостаточный объем работ.