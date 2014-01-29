Шел 2014 год. Министр ЖКХ предложил ввести штрафы для недобросовестных УК
29 января 2014, 10:10Политика
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Накануне с инициативой введения штрафов для управляющих компаний, которые неправильно рассчитывают оплату коммунальных услуг или попросту недобросовестно исполняют свои обязанности.
Министр ЖКХ Михаил Мень уточнил, что сумма штрафа может составить до 15% от неправильно рассчитанного перечня платежей. По данным федеральных СМИ, в правительство уже внесен пакет поправок, предусматривающий изменения в Жилищном кодексе.
Добавим, сейчас, например, за невыполнение обязанностей по ремонту жители имеют право на снижение оплаты на указанную услугу – правда, для этого придется проделать большую работу, чтобы доказать отсутствие или недостаточный объем работ.
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