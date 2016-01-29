Министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов провел прием граждан в Нижнем Тагиле

Областной министр выслушал предложения нескольких тагильчан об инвестиционных планах, которые можно реализовать на территории муниципалитета. В частности, разговор шел о развитии природного парка «Река Чусовая». Директор компании «Штурм» Андрей Швачко рассказал Алексею Орлову о возможности инвестирования средств в инфраструктуру данного района. Министр отметил, что эта тема обсуждается в правительстве Свердловской области, и общественные инициативы будут поддерживаться.

В беседе с министром предприниматель поднял ряд вопросов, касающихся организации туристического кластера в районе деревни Усть-Утка. Именно отсюда группы со всей области, страны и ближнего зарубежья отправляют на сплав по реке. Компания готова вкладывать деньги в развитие, но для этого необходимо решить вопрос выделения земельного участка под строительство туристической базы и оборудовать стартовую площадку, которая пока не приспособлена для приема многочисленных любителей активного отдыха.