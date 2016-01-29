Министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов провел прием граждан в Нижнем Тагиле
Сегодня в рамках визита в Нижний Тагил первый заместитель председателя Правительства Свердловской области Алексей Орлов провел прием граждан.
Областной министр выслушал предложения нескольких тагильчан об инвестиционных планах, которые можно реализовать на территории муниципалитета. В частности, разговор шел о развитии природного парка «Река Чусовая». Директор компании «Штурм» Андрей Швачко рассказал Алексею Орлову о возможности инвестирования средств в инфраструктуру данного района. Министр отметил, что эта тема обсуждается в правительстве Свердловской области, и общественные инициативы будут поддерживаться.
В беседе с министром предприниматель поднял ряд вопросов, касающихся организации туристического кластера в районе деревни Усть-Утка. Именно отсюда группы со всей области, страны и ближнего зарубежья отправляют на сплав по реке. Компания готова вкладывать деньги в развитие, но для этого необходимо решить вопрос выделения земельного участка под строительство туристической базы и оборудовать стартовую площадку, которая пока не приспособлена для приема многочисленных любителей активного отдыха.
Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что работа по подготовке проекта развития данной территории ведется, и муниципалитет готов рассмотреть поступившие предложения. Алесей Орлов, в свою очередь, дал поручение своим заместителям запланировать более детальное обсуждение инвестиционных инициатив, сообщает пресс-служба Администрации города.