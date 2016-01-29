Правительство исключило из антикризисного плана пункт о повышении пенсионного возраста

Из блока о социальной поддержке исключили разработку предложений о повышении пенсионного возраста. Рассматривается и возможность дополнительной индексации пенсии. Однако правительство планирует ограничить выплаты работающим пенсионерам, в зависимости от их уровня доходов. Также будут повышены требования к гражданам, которые хотят выйти на пенсию досрочно.

Предпринимателям обещано сокращение числа проверок, снижение налоговой нагрузки, продление действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Также в новом варианте проекта появился блок оперативных мер по оздоровлению экономики: поддержка занятости, отраслей, малого бизнеса, высокотехнологичного экспорта и регионов.

Итоговый вариант плана должны подготовить к 5 февраля. Сведение предложений поручено первому вице-премьеру Игорю Шувалову.