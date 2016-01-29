Правительство исключило из антикризисного плана пункт о повышении пенсионного возраста
Из новой версии антикризного плана правительства исчез пункт о повышении пенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа, имеющуюся в распоряжении издания.
Из блока о социальной поддержке исключили разработку предложений о повышении пенсионного возраста. Рассматривается и возможность дополнительной индексации пенсии. Однако правительство планирует ограничить выплаты работающим пенсионерам, в зависимости от их уровня доходов. Также будут повышены требования к гражданам, которые хотят выйти на пенсию досрочно.
Предпринимателям обещано сокращение числа проверок, снижение налоговой нагрузки, продление действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Также в новом варианте проекта появился блок оперативных мер по оздоровлению экономики: поддержка занятости, отраслей, малого бизнеса, высокотехнологичного экспорта и регионов.
Итоговый вариант плана должны подготовить к 5 февраля. Сведение предложений поручено первому вице-премьеру Игорю Шувалову.
28 января министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал, что на антикризисные меры будет потрачено 750 млрд рублей. Днем ранее СМИ оценивали программу в 737 млрд рублей. 22 января источники в правительстве сообщали о 420 млрд рублей, выделенных на план правительства по поддержке российской экономики. О необходимости разработки антикризисных мер на 2016 год чиновники договорились 20 января на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.