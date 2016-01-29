В Заксобрание внесли новый закон об отмене выборов мэра Екатеринбурга

Новый законопроект опубликован на сайте Заксобрания. Документ предполагает, что глава Екатеринбурга должен не избираться на прямых выборах, как сейчас, а назначаться по конкурсу. Одновременно такой назначенный мэр будет возглавлять городскую администрацию — то есть речь идет об отмене не только выборов, но и института сити-менеджера.

Появление нового документа еще больше запутывает дискуссию о будущем Екатеринбурга.

Дело в том, что в июне прошлого года депутат Андрей Альшевских внес законопроект, по которому Екатеринбург мог вернуться к системе «сильного мэра» — то есть мэра, который возглавляет администрацию и избирается на прямых выборах. Эту инициативу поддержала гордума Екатеринбурга.

Власти Свердловской области всеми силами пытаются не допустить возвращения «сильного мэра». По этой причине в сентябре 2015 года лояльные губернатору депутаты внесли альтернативный закон — об отмене выборов и назначении мэра. По регламенту альтернативные проекты должны рассматриваться одновременно. Это дало возможность отложить рассмотрение проекта Альшевских на законных основаниях на 60 дней (максимальный срок на предварительное рассмотрение закона).

Когда этот срок истек, депутаты отозвали сентябрьский законопроект и сейчас внесли новый, точно такой же (о нем и говорится выше). Таким образом, рассмотрение закона Альшевских вновь можно отложить, поскольку в Заксобрании есть новый альтернативный проект.

Можно предположить, что такой трюк может быть повторен много раз — каждые два месяца единороссы могут отзывать свой закон об отмене выборов и вносить его снова. Это позволит затягивать рассмотрение закона о «сильном мэре» столько, сколько это будет выгодно властям области.