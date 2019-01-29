Асбестовская прокуратура требует лишить мандата лидера местного отделения «ЕР»
В адрес руководителя Асбестовского городского отделения «Единой России» и председателя фракции в муниципальной думе Дмитрия Александрина вынесено прокурорское представление. Надзорное ведомство утверждает, что чиновник нарушил порядок заполнения декларации об имуществе.
В представлении прокурора Асбеста указано, что Александрин, имеющий в собственности екатеринбургскую квартиру, не указал в декларации, что ею пользуются супруга и несовершеннолетний сын депутата. Таким образом, утверждает прокуратура, чиновник нарушил установленный законом порядок подачи декларации, за что обязан понести наказание, вплоть до лишения депутатских полномочий.
Александрин утверждает, что представление вынесено необоснованно и на предстоящем заседании городской думы планирует донести свою позицию до коллег, передаёт URA.ru.
Эту квартиру я указываю в декларациях уже не первый год. Другое дело, что в последней декларации не указано, что жена и сын пользуются этой квартирой. Но, если мы вместе проживаем, то соответственно они пользуются ей,отметил лидер асбестовских единороссов.
Напомним, что кадровый состав городской думы Асбеста ожидали серьёзные изменения – в отношении нескольких депутатов стоял вопрос о снятии с занимаемой должности. Но 23 января, когда планировалось очередное заседание, его не произошло, так как чиновники не смогли собрать кворума.
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