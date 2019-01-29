Гордума Екатеринбурга стала номинантом премии РАСО «Гамбургский счет» 2017-2018

В номинации «Лучшая муниципальная кампания Партии власти» в число номинантов вошли выборы в гордуму Екатеринбурга 2018, также выборы муниципальных советников в Москве, горсовет Норильска в 2017 году и выборы в гордуму Тюмени 2018.

В номинацию «Оппозиции» попала партия «Справедливая Россия» гордумы Екатеринбурга. Среди других номинантов КПРФ – гордумы Димитровграда, ЛДПР – Красноярского горсовета, «Родина» – горсовета Твери и «Яблоко» – Москвы.

Также в данный момент в Telegram-канале Комитета по политтехнологиям РАСО объявлен конкурс на приз зрительских симпатий. Отдать свой голос можно по ссылке.