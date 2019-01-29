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Гордума Екатеринбурга стала номинантом премии РАСО «Гамбургский счет» 2017-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гордума Екатеринбурга стала номинантом премии РАСО «Гамбургский счет» 2017-2018

Сегодня, 15:02ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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