Гордума Екатеринбурга стала номинантом премии РАСО «Гамбургский счет» 2017-2018
По результатам премии РАСО «Гамбургский счет» за 2017-2018 годы городская дума Екатеринбурга попала в две номинации.
В номинации «Лучшая муниципальная кампания Партии власти» в число номинантов вошли выборы в гордуму Екатеринбурга 2018, также выборы муниципальных советников в Москве, горсовет Норильска в 2017 году и выборы в гордуму Тюмени 2018.
В номинацию «Оппозиции» попала партия «Справедливая Россия» гордумы Екатеринбурга. Среди других номинантов КПРФ – гордумы Димитровграда, ЛДПР – Красноярского горсовета, «Родина» – горсовета Твери и «Яблоко» – Москвы.
Также в данный момент в Telegram-канале Комитета по политтехнологиям РАСО объявлен конкурс на приз зрительских симпатий. Отдать свой голос можно по ссылке.
Напомним, Политическая Премия РАСО учреждена в 2016 году. Она присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам России за рубежом.
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