Айрат Хайруллин. Какие интересы лоббирует народный избранник?

Издание Inkazan провело собственное расследование, в ходе которого изучило законотворческую деятельность депутата и выявило его возможную связь с бизнесом.

Кто такой Айрат Хайруллин? В инициативах Хайруллина просматривается продвижение интересов в сельскохозяйственной, молочной и пивоваренной отраслях. Это связывают с тем, что парламентарий является бенефициаром агрохолдинга «Красный восток» и компании АО «Эдельвейс групп».

Кроме того, Хайруллин может продвигать свои интересы не только как рядовой депутат, но как заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.

За 16 лет депутатства Хайруллин в соавторстве с другими парламентариями разработал 282 законопроекта. Но не все они связаны с аграрной отраслью, только 31 документ.

Также депутат может продвигать интересы семейного молочного бизнеса через «Союзмолоко», где является президентом. Это некоммерческая организация, защищающая интересы производителей и переработчиков молока. В состав «Союзмолока» входят около 200 производителей из России, Беларуси, Эстонии, Италии, Голландии.

По данным издания Forbes, Хайруллин занимает 96 строчку в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России.

Как работа депутатом может помочь бизнесу Хайруллина? 1. Законопроект о колхозных землях

После 90-х годов земли, ранее принадлежащие колхозам и совхозам, раздали трудовым коллективам в частную собственность. Однако на сегодняшний день юридически оформлено и поставлено на кадастровый учет всего около 20% сельскохозяйственных земель, свои права оформили лишь 4 из 12 миллионов россиян. Получается, что большая часть земель простаивает, то есть не засеивается.

Законопроект предполагает передачу таких земель органу местного самоуправления. А муниципалитетам в свою очередь придется отдать их «эффективным собственникам», то есть сельхозпроизводителям. За такого собственника вполне может сойти подконтрольные семье Хайруллиных агрохолдинг «Красный Восток» и группа «Эдельвейс».

2. Законопроект о пивоварнях.

В 2009 году Хайруллин стал одним из автором законопроекта, который должен был снизить административные и технические барьеры при производстве и реализации пивоваренной продукции. Новый техрегламент пива был бы выгоден крупным транснациональным корпорациям, которые уже работают по международным стандартам. Отечественным производителям новые правила могли быть экономически не выгодными.

В 2006 году Хайруллины продали пивоваренную группу «Красный Восток». 92,34% перешло к голландской компании Efes Breweries International N.V. из турецкого холдинга Efes Beverage Group. Главным интересом депутата в этом законопроекте может стать поставка солода, так иностранная компания сразу заявила, что готова сотрудничать с местными производителями. Во времена владения «Красным востоком» Хайруллин построил три солодовенных завода, нанял немецких селекционеров, закупил элеваторы и начал выращивать эту культуру. Через несколько лет «Красный Восток» завоевал 75% российского рынка пивоваренного ячменя.

3. Финансовое оздоровление за счет государства

Одна пятая аграрного бизнеса в России убыточна и нерентабельна без субсидий государства. Многие фермеры прибегают к пролонгации кредитов. Также они могут поучаствовать в программах финансового оздоровления, которые позволяют реструктуризировать долг по кредиту. Однако такую поддержку можно получить один раз.

В законопроекте предлагалось разрешить сельхозпредприятиям еще раз получить помощь от государства в финансовом оздоровлении. Пройдя три круга чтений, список тех, кто может повторно оздоровиться госкредитами вместо предлагаемого сужения значительно расширился. Теперь второй раз реструктуризировать кредит можно было и если ты ответственный аграрий, и если тебе не повезло из-за засухи.

При этом несмотря на то, что потенциальных получателей должно стать больше, бюджет не понесет дополнительных затрат после изменения программы. То есть господдержку получат только избранные.

Какая же тут связь с Хайруллиным? Осенью 2010 года «Красный Восток-Агро» столкнулся с угрозой банкротства. Обязательства компании достигли 13 млрд рублей, это в том числе долги перед банками и Росагролизингом. Возможно поэтому депутат одним из первых присоединился к инициаторам законопроекта, который расширяет возможности для участия в оздоровительной программе.

4. Молочные излишки

В последние годы ситуация на молочном рынке России усугубилась из-за низкой покупательской способности - производителям стало тяжелее продавать складские запасы. В то время, как другие страны стали импортировать более дешевое сырье.

Из-за этого у отечественных производителей образовались излишки молока и цены на него начали падать. В то же время себестоимость производства сырья не падает. В этом случае законом предусмотрены закупочные интервенции. То есть государство готово выкупить излишки для стабилизации рынка. В последствии их преобразуют в товары, которые хранятся дольше — сливочное масло, сухое молоко.

Законопроект, вынесенный на рассмотрение Госдумы, расширяет круг организаций, к которым могут применить интервенции. Если раньше государство выкупало излишки у производителей сельхозпродукции, то теперь еще и у переработчиков.