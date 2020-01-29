Айрат Хайруллин. Какие интересы лоббирует народный избранник?
Депутат Госдумы от республики Татарстан Айрат Хайруллин уже 16 лет является народным избранником. Однако существует мнение, что являясь парламентарием, Хайруллин лоббирует отрасль агропромышленности, где имеет собственный интерес.
Издание Inkazan провело собственное расследование, в ходе которого изучило законотворческую деятельность депутата и выявило его возможную связь с бизнесом.
Кто такой Айрат Хайруллин?
В инициативах Хайруллина просматривается продвижение интересов в сельскохозяйственной, молочной и пивоваренной отраслях. Это связывают с тем, что парламентарий является бенефициаром агрохолдинга «Красный восток» и компании АО «Эдельвейс групп».
Кроме того, Хайруллин может продвигать свои интересы не только как рядовой депутат, но как заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.
За 16 лет депутатства Хайруллин в соавторстве с другими парламентариями разработал 282 законопроекта. Но не все они связаны с аграрной отраслью, только 31 документ.
Также депутат может продвигать интересы семейного молочного бизнеса через «Союзмолоко», где является президентом. Это некоммерческая организация, защищающая интересы производителей и переработчиков молока. В состав «Союзмолока» входят около 200 производителей из России, Беларуси, Эстонии, Италии, Голландии.
По данным издания Forbes, Хайруллин занимает 96 строчку в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России.
Как работа депутатом может помочь бизнесу Хайруллина?
1. Законопроект о колхозных землях
После 90-х годов земли, ранее принадлежащие колхозам и совхозам, раздали трудовым коллективам в частную собственность. Однако на сегодняшний день юридически оформлено и поставлено на кадастровый учет всего около 20% сельскохозяйственных земель, свои права оформили лишь 4 из 12 миллионов россиян. Получается, что большая часть земель простаивает, то есть не засеивается.
Законопроект предполагает передачу таких земель органу местного самоуправления. А муниципалитетам в свою очередь придется отдать их «эффективным собственникам», то есть сельхозпроизводителям. За такого собственника вполне может сойти подконтрольные семье Хайруллиных агрохолдинг «Красный Восток» и группа «Эдельвейс».
2. Законопроект о пивоварнях.
В 2009 году Хайруллин стал одним из автором законопроекта, который должен был снизить административные и технические барьеры при производстве и реализации пивоваренной продукции. Новый техрегламент пива был бы выгоден крупным транснациональным корпорациям, которые уже работают по международным стандартам. Отечественным производителям новые правила могли быть экономически не выгодными.
В 2006 году Хайруллины продали пивоваренную группу «Красный Восток». 92,34% перешло к голландской компании Efes Breweries International N.V. из турецкого холдинга Efes Beverage Group. Главным интересом депутата в этом законопроекте может стать поставка солода, так иностранная компания сразу заявила, что готова сотрудничать с местными производителями. Во времена владения «Красным востоком» Хайруллин построил три солодовенных завода, нанял немецких селекционеров, закупил элеваторы и начал выращивать эту культуру. Через несколько лет «Красный Восток» завоевал 75% российского рынка пивоваренного ячменя.
3. Финансовое оздоровление за счет государства
Одна пятая аграрного бизнеса в России убыточна и нерентабельна без субсидий государства. Многие фермеры прибегают к пролонгации кредитов. Также они могут поучаствовать в программах финансового оздоровления, которые позволяют реструктуризировать долг по кредиту. Однако такую поддержку можно получить один раз.
В законопроекте предлагалось разрешить сельхозпредприятиям еще раз получить помощь от государства в финансовом оздоровлении. Пройдя три круга чтений, список тех, кто может повторно оздоровиться госкредитами вместо предлагаемого сужения значительно расширился. Теперь второй раз реструктуризировать кредит можно было и если ты ответственный аграрий, и если тебе не повезло из-за засухи.
При этом несмотря на то, что потенциальных получателей должно стать больше, бюджет не понесет дополнительных затрат после изменения программы. То есть господдержку получат только избранные.
Какая же тут связь с Хайруллиным? Осенью 2010 года «Красный Восток-Агро» столкнулся с угрозой банкротства. Обязательства компании достигли 13 млрд рублей, это в том числе долги перед банками и Росагролизингом. Возможно поэтому депутат одним из первых присоединился к инициаторам законопроекта, который расширяет возможности для участия в оздоровительной программе.
4. Молочные излишки
В последние годы ситуация на молочном рынке России усугубилась из-за низкой покупательской способности - производителям стало тяжелее продавать складские запасы. В то время, как другие страны стали импортировать более дешевое сырье.
Из-за этого у отечественных производителей образовались излишки молока и цены на него начали падать. В то же время себестоимость производства сырья не падает. В этом случае законом предусмотрены закупочные интервенции. То есть государство готово выкупить излишки для стабилизации рынка. В последствии их преобразуют в товары, которые хранятся дольше — сливочное масло, сухое молоко.
Законопроект, вынесенный на рассмотрение Госдумы, расширяет круг организаций, к которым могут применить интервенции. Если раньше государство выкупало излишки у производителей сельхозпродукции, то теперь еще и у переработчиков.
«КВ-Агро», принадлежащее Хайруллину, занимается производством сырого молока в промышленных масштабах: имеет фермы с проектными мощностями от 3,3 млн литров молока в год до 62,4 млн литров. Когда по всей стране возникли проблемы с закупочными ценами на молоко, это вызвало беспокойство у депутата. Однако несмотря на принятие закона с внесенными в него поправками, минсельхоз РФ ни разу не провел «молочную интервенцию», а в 2017 году цены на молоко стабилизировались.