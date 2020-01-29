Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

Дважды за неделю Игнатьев стал участником скандалов. 17 января он сказал о том, что нужно «мочить журналистов». 24 января в сети появилось видео, где Игнатьев, вручая пожарному ключи от новой спецтехники, заставил его за ними подпрыгнуть. В комиссии по этике сочли этот поступок некорректным по отношению к офицеру, занимающемуся спасением человеческих жизней.