Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

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Президент отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
Игнатьев был освобожден от должности «в связи с утратой доверия». Врио главы региона назначен депутат Госдумы Олег Николаев. Вчера стало известно, что Игнатьева исключили из «Единой России».
Дважды за неделю Игнатьев стал участником скандалов. 17 января он сказал о том, что нужно «мочить журналистов». 24 января в сети появилось видео, где Игнатьев, вручая пожарному ключи от новой спецтехники, заставил его за ними подпрыгнуть. В комиссии по этике сочли этот поступок некорректным по отношению к офицеру, занимающемуся спасением человеческих жизней.
Михаил Игнатьев занимал должность президента Чувашской Республики с 2010 года, с 2012 – главы Чувашской Республики.
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