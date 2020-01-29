Новым помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина стал Сергей Приходько
Вчера, 23:42ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сергей Приходько назначен новым помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Сергей Приходько назначен помощником, пока Мишустин исполняет обязанности премьер-министра.
Раньше Приходько находился на должности заместителя главы аппарата правительства. На эту должность его назначил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в мае 2018 года. До этого Приходько занимал должность главы аппарата правительства, но после обновления кабинета министров пост занял Константин Чуйченко.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей