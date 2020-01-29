Новым помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина стал Сергей Приходько

Раньше Приходько находился на должности заместителя главы аппарата правительства. На эту должность его назначил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в мае 2018 года. До этого Приходько занимал должность главы аппарата правительства, но после обновления кабинета министров пост занял Константин Чуйченко.