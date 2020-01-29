Свердловчане предложили внести в Конституцию РФ 20 поправок

Сбор предложений начался с 27 января. За это время в региональное отделение партии «Единая Россия» поступило 20 писем. Среди поступивших предложений - отмена двойного гражданства и вида на жительства для чиновников и депутатов, предложения по индексации пенсий, работа органов местного самоуправления, использование природных ресурсов, вопросы об отмене привилегии международного права.