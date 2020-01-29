Свердловчане предложили внести в Конституцию РФ 20 поправок
Жители Свердловской области предложили около 20 поправок для внесения в Конституцию, сообщает JustMedia.
Сбор предложений начался с 27 января. За это время в региональное отделение партии «Единая Россия» поступило 20 писем. Среди поступивших предложений - отмена двойного гражданства и вида на жительства для чиновников и депутатов, предложения по индексации пенсий, работа органов местного самоуправления, использование природных ресурсов, вопросы об отмене привилегии международного права.
Сегодня в ходе круглого стола предложения свердловчан обсуждались председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной, омбудсменом в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Также на встрече присутствовали руководители судебной власти, юристы, входящие в Совет «Ассоциации юристов России», депутаты Заксобрания региона, представители местного самоуправления, отраслевых союзов, общественных палат, предприятий и учреждений.
30 января мнения регионов России касательно поправок в Конституцию будут обсуждаться в Москве.